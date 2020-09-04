"Крепостной вал, сооружённый в 1666 году, является объектом культурного наследия федерального значения, памятником археологии. На месте старинного земляного вала, окружавшего во времена основания города деревянную крепость Пензу и служившего для её защиты, в 1980 году был сооружён мемориальный комплекс. В композицию входит фрагмент крепостной стены с набатной башней, возле которой установлена чугунная пушка-мортира, а напротив вала — памятник Первопоселенцу", — говорится в сообщении.

В ходе реконструкции комплекс был дополнен прогулочной зоной с лестницей, ведущей к Спасскому кафедральному собору.

"Видовые площадки позволят обозревать право- и левобережную части города Пензы, русло реки Суры. Сейчас с собственниками участков земли ведём переговоры, чтобы продолжить благоустройство данного комплекса. Думаю, завершение работ в историческом центре Пензы привлечёт внимание и горожан, и наших гостей", — цитирует пресс-служба губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, земляной оборонительный вал служил для защиты крепости до первой трети XVIII века.

"Перед валом был выкопан ров, наполненный водой, утыканный острыми кольями, по дну его был разбросан чесночек — железные рогульки, ранившие ноги лошадям противника. На город-крепость вплоть до конца петровского царствования совершали набеги крымские татары, кубанские татары, ногайские татары. В 1717 году случился один из самых страшных набегов, который вошел в историю под названием Кубанского погрома", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все крепости, кроме крепости Пенза, во время погрома были разбиты.