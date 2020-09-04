Количество рейсов, совершенных авиакомпанией, уменьшилось на 94%, при том, что заполняемость самолетов на этих рейсах составляла менее двух третей, говорится в пресс-релизе Norwegian Air. В общей сложности компания перевезла 313,316 тыс. пассажиров в прошлом месяце.

Для сравнения: ирландская Ryanair в августе перевезла 7 млн пассажиров, что на 53% меньше, чем годом ранее, а венгерская WizzAir — 2,3 млн пассажиров, на 41% меньше августа 2019 года, пишет Financial Times.

В конце июля Norwegian Air сообщила, что нуждается в дополнительном капитале и может оказаться неплатежеспособной уже в первом квартале 2021 года, когда ей предстоят выплаты по долгу. Авиакомпания заявила, что рассматривает возможность как частного размещения акций, так и продажи активов.

Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый урон глобальному туристическому сектору, вынудив авиакомпании по всему миру приостановить значительную часть операций, уволить сотрудников и обратиться за финансовой помощью как к государствам, так и к инвесторам.

В первом полугодии 2020 года авиакомпания зафиксировала доналоговый убыток в размере 4,8 млрд норвежских крон ($541 млн).

Norwegian Air, получившая помощь от государства ранее в этом году, надеется на получение нового пакета помощи. "Затянувшийся кризис, который затронул каждую сферу авиационной отрасли, продолжает создавать неопределенность на всех рынках, и это повышает необходимость долгосрочной программы помощи, которая поддержала бы туризм, занятость и международную торговлю", — заявил главный исполнительный директор компании Якоб Шрам.