По словам губернатора, на подготовку к празднованию регион получил серьезную федеральную поддержку — как в виде субсидии, так и за счет госпрограмм различных ведомств. Также дополнительно привлечены внебюджетные средства. Общий объем финансирования всех мероприятий составил около 4,5 млрд рублей.

"Основное внимание при подготовке к юбилею мы сосредоточили на Кремле и историческом центре Тулы. За три года была проделана колоссальная работа. Сформирован настоящий культурный кластер, который включает в себя учреждения культуры, объекты показа и современную туристическую инфраструктуру. С самого начала мы ставили для себя задачу вдохнуть новую жизнь в Тульский кремль, привлечь в него молодежь", — подчеркнул Дюмин.

Уже сейчас на территории кремля работают новые музейные пространства, проводятся мероприятия под открытым небом. В шаговой доступности от кремля реализуется флагманский проект юбилея — Музейный квартал. Его основу составляют филиалы четырех федеральных музеев: Государственного исторического музея, музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д.Поленова и музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".

"Аналогов Музейного квартала, который будет открыт на улице Металлистов, в России нет. Мы рассчитываем, что с его открытием Тульская область прочно закрепится в большой тройке музейных регионов страны", — отметил Дюмин.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, 500-летие Тульского кремля — важная дата не только в истории Тульской области, но и всей России.

"Я уверен, что дата (юбилей- ИФ) также привлечет внимание международной общественности. Сегодня Тульский кремль — один из самых посещаемых музеев страны. Подготовка к юбилею шла три года, большая часть из запланированного уже реализована, в том числе благоустройство малых исторических городов и поселений. Завершается масштабная реставрация в историческом центре Тулы, где откроется первый в России Музейный квартал", — подчеркнул Чернышенко.

Он также подчеркнул важность увеличения туристического потока в регион, отметив, что благодаря проделанной работе Тула становится туристическим магнитом.

Основные праздничные мероприятия к 500-летию Тульского кремля запланированы на 26 сентября. Они состоятся не только в Туле, но и в малых городах региона.

Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.