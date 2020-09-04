"Мальдивы объявили об ужесточении правил въезда для туристов после вспышки коронавируса более чем на дюжине курортов. Теперь все путешественники обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 по прибытии", — пишет газета.

Мальдивы открылись для иностранцев в середине июля, правила въезда были очень лояльны – от туристов не требовали справок или прохождения карантина. С тех пор на архипелаге зарегистрировали 29 случаев COVID-19 среди персонала отелей и 16 случаев среди зарубежных путешественников. Заболевшие были изолированы.

За месяц с 15 июля Мальдивы посетило 5,2 тыс. туристов, хотя обычно архипелаг принимает 141 тыс. гостей ежемесячно.

Как отмечает издание, только за прошлую неделю на Мальдивах зарегистрировали более тысячи новых случаев коронавируса, общее число заболевших превысило восемь тысяч. Новые случаи в основном отмечены у жителей столицы Мале, а также среди малообеспеченных рабочих-мигрантов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Мальдивами частотой два рейса в неделю. Туроператоры и турагентства назвали это решение долгожданной новостью.