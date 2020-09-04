Программа развития детского туризма реализуется в рамках нацпроекта "Культура". Решение о включении в него Чувашии было принято в ходе встречи в пятницу врио главы республики с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой.

Ярилова выразила мнение, что в республике будет создан "очень достойный, увлекательный маршрут".

"Я вижу, что в Чувашии меняются учреждения культуры, создаются новые интересные экспозиции в музеях, есть уникальный и единственный в стране музей вышивки. Со следующего года можем включить такой маршрут в нашу программу и привезти в Чувашию детей из других регионов, чтобы показать это великолепие, эту красоту", — приводятся ее слова в сообщении.

Цель проекта "Моя Россия", реализуемого с 2013 года, — показать подрастающему поколению страну так, чтобы картинки из школьных учебников укладывались в памяти яркими и понятными образами. Дети получают возможность увидеть другие регионы и открыть для себя свою страну.