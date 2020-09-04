"Таиланд отметил сто дней без новых случаев местной передачи коронавируса. Тем не менее, всего через день после этого был зафиксирован один случай COVID-19 – у мужчины в Бангкоке. Также коронавирус по-прежнему находят у тех, кто прибывает из-за границы. Заболевшие находятся в карантине до момента выздоровления", — сообщает портал.

Как отмечает CNN, турбизнес Таиланда все активнее настаивает на открытии границ для иностранных путешественников, поскольку убытки продолжают расти. Экономика страны потеряла 12,2% во втором квартале года, что является худшим показателем с кризиса 1998 года.

"Пока власти страны осторожны в вопросе открытия границ, поскольку боятся спровоцировать вторую волну пандемии. При этом турбизнес очень надеется на возвращение туристов в последнем квартале года, иначе экономика столкнется с серьезными проблемами", — пишет портал.

В июне власти Таиланда заявили, что по итогам года ожидают около 8 млн иностранных гостей – на 80% меньше, чем годом ранее. Доходы от туризма составляют 15% ВВП страны.

Ранее в Таиланде анонсировали открытие для иностранцев с 1 октября острова Пхукет. "Этот шаг должны одобрить местные жители, пока никакой подтвержденной информации нет. Если открытие Пхукета все же состоится, и дела пойдут успешно, зона эксперимента может быть расширена на другие части страны", — отмечает CNN.

Таиланд стал первой страной после Китая, где был обнаружен коронавирус: 13 января китайский турист прилетел в Бангкок из Ухани. На данный момент в стране с населением 70 млн человек зарегистрировано лишь 3,4 тыс. случаев COVID-19, скончалось 58 человек.

Как пишет CNN, против приема иностранных туристов, даже на особых условиях безопасности, в Таиланде сейчас выступают 55% опрошенного населения.