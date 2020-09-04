Как передал корреспондент "Интерфакса", планы их создания обсудили в пятницу заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Мы договорились о создании в Ленинградской области большого маршрута, посвященного Александру Невскому, и договорились, что уже в следующем году министерство культуры направит сюда большие группы детей со всей России в рамках нашего известного проекта, который называется "Моя Россия" — проекта детского культурного туризма", — сказала Манилова журналистам по итогам встречи с губернатором.

В свою очередь Дрозденко отметил, что одной из туристических точек станет парк с часовней Александра Невского в Тосненском районе недалеко от Саблинских пещер. Еще один пункт маршрута появится в Старой Ладоге.

"Это то место, где был освящен меч Александра Невского, который ему повесили на пояс монахи, и он с этим мечом уходил на битву. Это Староладожская крепость, церковь святого Георгия. Мы сделаем все, чтобы в Старой Ладоге в одной из башен была постоянно действующая экспозиция, которая посвящена дружине Александра Невского, в том числе тем, с кем он бился", — отметил Дрозденко.

Маршрут, посвященный Петру I, будет водным и двухдневным. В него войдут Шлиссельбург, Новая Ладога, Мандроги и Лодейное Поле.

Как отметила Манилова, проект войдет в федеральную программу.

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, работы по созданию маршрутов начнутся в 2021 году.

Ранее пресс-служба Выборгской епархии сообщила, что епископы региональных епархий Ленинградской области заявили о начале подготовки торжеств 800-летия великого князя Александра Невского в 2021 году.