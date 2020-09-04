"Площадь перед Кафедральным собором и практически вся обновленная территория острова Канта стала концертным подиумом для слушателей музыкального фестиваля "Территория мира — территория музыки". Проведение этого праздника музыки стало возможным после того, как на острове Канта прошла серьезная и масштабная реновация, превратившая его в лучшую парковую зону Калининграда", — сказал Лысков.

По его словам, в результате этой работы здесь появились обновлённые аллеи и тротуары, пандусы для маломобильных жителей, удобные и красивые места отдыха, новая система освещения. На стенах Кафедрального собора появилась декоративная подсветка, которая может быть использована для создания различных видеосюжетов.

"Особой фишкой новой подсветки стала возможность в тёмное время суток создавать на окружающих кронах деревьев объёмное изображение лица Иммануила Канта. Минувшим вечером это световое представление смогли увидеть не только жители Калининграда, но и выдающийся пианист Денис Мацуев, который выступал на открытии фестиваля со своими друзьями музыкантами из Москвы", — отметил собеседник.

Реновация острова Канта была проведена на средства областного бюджета и обошлась более чем в 136 млн рублей. Работы продолжались семь месяцев.

Как сообщалось, в декабре 2019 года вопрос благоустройства острова Канта был обсужден на заседании Совета по культуре при губернаторе Антоне Алиханове. Расположенный в историческом центре города остров Канта фактически представлял собой неухоженную парковую зону у стен Кафедрального собора, который является единственным зданием на обширной территории.

В 2016 году городской Совет Калининграда принял решение о переименовании острова "Центральный" в остров "Иммануила Канта".

В довоенное время остров Кнайпхов (немецкое название), образованный руслами Старой и Новой Преголи, был полностью и плотно застроен различными постройками. Однако во время Второй мировой войны уцелел лишь остов Кафедрального собора, который был восстановлен в начале 90-х годов прошлого века.

В настоящее время на острове кроме Кафедрального собора расположен парк Скульптуры. Его коллекция состоит из примерно тридцати скульптур. Парк интересен своей коллекцией деревьев и кустарников, высаженных в советское время. Она насчитывает более 1030 экземпляров, происходящих из Европы, Северной и Южной Америки, Японии, Монголии, Афганистана, Балкан.