Компания Sunstone Hotel, контролирующая гостиницу, сообщила в документах, поданных в департамент труда штата Нью-Йорк, о ее "закрытии на постоянной основе" и намерении сократить 200 рабочих мест в октябре.

По словам представителя компании, Sunstone предоставила документы, чтобы сообщить, что ситуация с сокращениями может продлиться дольше шести месяцев, пишет газета The Wall Street Journal. При этом он подчеркнул, что в документах "нет намерения показать, что речь идет о перманентном закрытии".

Он отметил, что "точная дата открытия не установлена и не утверждена и будет зависеть от переговоров с нашим кредитором, а также от рыночных условий".

Гостиница, насчитывающая 478 номеров и являющаяся франшизой бренда Hilton Hotels & Resorts, была закрыта для гостей в марте. Тогда же персонал начали отправлять в неоплачиваемые отпуска.

Ее закрытие является очередным признаком того, насколько негативными оказались последствия пандемии коронавируса и связанной с ней рецессии в экономике для туристической индустрии Нью-Йорка, пишет WSJ. Многие гостиницы временно закрыли двери для гостей и отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска или объявили о сокращениях, при этом Hilton Times Square стала одной из первых, кто публично объявил, что не планирует возобновлять работу в ближайшем будущем.

Гостиничный рынок на Манхэттене уже испытывал на себе давление в связи с ростом операционных расходов и избытком номеров в отелях, когда столкнулся с резким падением числа бронирований начиная с марта из-за пандемии коронавируса. Уровень заполняемости гостиниц в Нью-Йорке упал до 19,6% в начале апреля, согласно данным компании STR, однако после этого немного восстановился.