"Несмотря на сложности пандемии, ВДНХ продолжает развиваться. Пожалуй, самое главное, что после снятия ограничений количество желающих прийти на ВДНХ, погулять, посетить музеи, аттракционы не стало меньше, а, пожалуй, даже стало больше", — сказал Собянин журналистам.

Мэр напомнил, что из-за пандемии туристический поток в российскую столицу снизился, но москвичи с удовольствием заполнили эту нишу, и популярность ВДНХ среди них растет.

Собянин заявил, что на выставке выполнена самая сложная задача — замена инженерных сетей, восстановление ландшафта, озеленение и благоустройства.

"И теперь, по сути дела, во всех концах, уголках ВДНХ можно гулять и наслаждаться природой и красотами, которые здесь открылись", — подчеркнул мэр.

Он отметил, что сейчас на выставке продолжаются работы по воссозданию памятников — павильонов "Узбекистан", "Коневодство", "Цветоводство и озеленение". Кроме того, строится новый павильон "Росатома".

"Хочу поздравить и ВДНХ и всех москвичей с наступающим Днем города, с днем рождения Москвы. ВДНХ — это символ города, неразрывна с ним. По тому, как возрождается ВДНХ, можно говорить и о возрождении всей Москвы", — добавил Собянин.

Осматривая ВДНХ, мэр посетил ландшафтный парк, павильоны "Цветоводство и озеленение", "Коневодство", "Микробиологическая промышленность", а также будущий музей гаража особого назначения ФСО России.