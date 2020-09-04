"Начать планируется с Тулы, Углича и Нижнего Новгорода, которые уже предоставили готовые проекты реновации", — сказала Догузова.

"Если наш проект поддержит министерство финансов, мы готовы уже в этом году дальше двигаться в этом направлении", — отметила руководитель Ростуризма.

Сроки реализации проекта и объемы финансирования она не уточнила.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорощев сообщил, что разработана программа ревитализации исторической части Тулы на площади 124 га.

"Необходимый объем финансирования, предварительно, составляет 7,9 млрд рублей. Всего будет реконструировано 37 объектов недвижимости", — подчеркнул Федорищев.

По его словам, в регионе за последние три года появилось 32 новых музейно-выставочных пространства, что позволило увеличить количество посетителей музеев почти на 22% — до 3,9 млн человек. С туристической целью тульский регион в 2019 году посетило более 1 млн человек.

Глава Ростуризма обратила внимание тульских властей на необходимость создания завершенных туристических маршрутов.

"Нам бы хотелось увязать все исторические и культурные пространства Тулы в единый туристический центр,когда туристы могли бы комфортно погулять по городу три часа и более. Увязать это с "последней милей", — подчеркнула Догузова.

Также глава Ростуризма призвала региональные власти активнее развивать экологический туризм, участвовать в проектах для получения грантов на формирование инфраструктуры.

Касаясь программы туристического кэшбэка, Догузова отметила, что пока россияне не столь активны из-за опасений новой волны COVID-19.

"Огромная проблема, что мы пока людей не убедили, что в нашей стране также хорошо, как за границей. Мы, например, видим и недочеты в том, что такие города как Тула, не вошли в эту программу из-за малого количества дней посещения. Будем и дальше работать над этим", — сказала она.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал Ростуризм проработать возможность включения в программу туристического кэшбека регионы, которые туристы могут посещать на 1-2 дня.