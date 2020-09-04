"Это немыслимо, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд. Мы закончили", — цитирует портал управляющего Pascha Армина Лобшайда.

Как отмечается, из-за пандемии публичный дом перестали посещать клиенты, а содержание 11-этажного здания, 120 работниц секс-индустрии и 60 других сотрудников, среди которых массажисты, парикмахеры, повара и охранники, стало не по карману.

"Отрасль сильно пострадала из-за ограничений во время пандемии, а особенно из-за того, что сроки открытия борделей все время отодвигались. Все это не значит, что люди перестали пользоваться услугами секс-работников. Просто бизнес ушел в тень", — сказал Лобшайд.

На данный момент неизвестно, как будет использоваться 11-этажное здание. "В этом месте всегда был бордель. Переоборудовать его в полноценную гостиницу или жилье для беженцев слишком затратно. Если зимой дом не отапливать, он начнет разрушаться", — сообщает Express.

Бордель Pascha был открыт в 1972 году, он принимал до тысячи клиентов в день. В здании также находились ночной клуб, бары и обычная гостиница.