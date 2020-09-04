"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 30 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Кроме того, продлевается приостановка рейсов по 20 сентября в Ригу, по 14 сентября в Ларнаку, по 30 сентября — в Ашхабад и во все пункты Грузии.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.