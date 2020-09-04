"5 и 6 сентября на территории Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. На реках подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу.

В эти же дни, а также ночью и утром 7 сентября, на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем.

Городские службы приведены в режим повышенной готовности. О приближении непогоды проинформированы руководители санаториев и арендаторы пляжей.

Жителям и гостям курорта рекомендовано принять все меры предосторожности, а также воздержаться от отдыха вблизи водоемов.