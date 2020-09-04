"По прогнозам, мировые авиакомпании потеряют более $84 млрд в 2020 году. Пока самолеты стоят на земле, они несут убытки, поэтому перевозчики стали искать другие способы заработка", — пишут СМИ.

Так, австралийская авиакомпания Qantas Airways предложила клиентам полеты над Антарктидой. С ноября по февраль будут выполнены семь рейсов продолжительностью 12-14 часов. Место в бизнес-классе обойдется почти в $6 тысяч.

Кроме того, Qantas начала продавать одежду и наборы, которые прежде раздавались пассажирам премиум-класса. Перевозчик продал через сайт 10 тысяч пижам, а также наборы с кремом для рук, чайными пакетиками, печеньем и орешками.

На этом в компании не остановились и решили реализовать столики из первого класса самолетов Boeing 747.

В свою очередь канадский перевозчик Air North начал доставку "самолетной" еды на дом. В меню есть сырники и пирог с говядиной, а в общей сложности клиенты могут выбрать из 20 заранее приготовленных и замороженных блюд, которые будут доставлены на следующий день за 10 канадских долларов.

Авиакомпания Thai Airways открыла в своей штаб-квартире в Бангкоке ресторан, который оборудован креслами из самолетов.

Некоторые перевозчики начали продавать билеты на рейсы "в никуда". Так, пассажиры японской ANA раскупили билеты на рейс из Токио в стиле Гавайев: в течение 90-минутного полета стюардессы в гавайских рубашках разносили коктейли, а затем самолет вернулся обратно в столицу Японии.

А авиакомпания Starlux Airlines предложила пассажирам прогулочный рейс вдоль восточного побережья Тайваня: 188 билетов были раскуплены за 30 секунд.

Air New Zealand решила сдавать в субаренду до 5 тыс. кв. м площади своих офисов в Окленде.

В свою очередь низкобюджетный перевозчик Air Asia, который месяцем ранее сообщил о рекордных убытках, начал продавать онлайн свежие фрукты, овощи, курицу и множество других продуктов.

Китайские авиакомпании начали продавать безлимитные пакеты рейсов по маршрутам внутри Китая. Так, China Eastern Airlines анонсировала "универсальный" билет за $487, по которому можно безлимитно летать по выходным вплоть до конца года. Только за два выходных дня им воспользовались 150 тысяч человек.