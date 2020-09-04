"Конечно, в сравнении с прошлым годом произошло серьезное снижение турпотока, но оно объяснимое. Из-за пандемии и ограничений курорты потеряли самые теплые месяцы весны, а летом отрасль запускалась постепенно. Самым "горячим" во всех смыслах стал август — загрузка достигала 100%. Важно отметить, что нам удалось избежать массовых вспышек коронавируса", — сказал Кондратьев.

Всего с января по август в регионе отдохнули 7,6 млн человек, а летом курорты успели принять более 6,2 млн туристов, уточнил он.

По информации министерства курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, летом 2019 года курорты региона приняли 10,5 млн человек, а за 8 месяцев 2019 года — 13 млн.

Таким образом, из-за пандемии количество отдыхающих на Кубани сократилось более чем на 40%.

По словам Кондратьева, хорошая загрузка курортной инфраструктуры прогнозируется в межсезонье.

"В "бархатный сезон" традиционно наиболее популярны отели, работающие по системе "все включено". Таких гостиниц на Кубани становится все больше. Кроме того, у нас около 600 объектов турпоказа, сотни экскурсионных и туристических маршрутов", — подчеркнул губернатор.

Глава региона уверен, что росту потока туристов в межсезонье будет способствовать и специальная федеральная программа поддержки внутреннего туризма — программа туристического кешбэка. "В крупных отелях на сентябрь уже забронировано две трети мест — больше, чем было в прошлом году", — добавил он.