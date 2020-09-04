"Популярный спортивный праздник состоится на курорте "Роза Хутор" с 15 по 18 октября в традиционном формате. Участников ожидает насыщенная четырехдневная программа из спортивных и развлекательных мероприятий", — говорится в сообщении.

Любителям высокогорных трейлов предстоит испытать силы в четырех разных по формату и сложности забегах. 15 октября фестиваль откроет популярный старт ROSA PEAK, во время которого участникам предстоит преодолеть дистанцию 6,5 км и подняться на высоту 2320 м над уровнем моря. 16 октября пройдет ROSA QUEST – командный тимбилдинг на скорость с дистанцией 10 км.

"17 октября состоится традиционный "ROSA CARNIVAL" — костюмированный забег на 2 км в образах супергероев", — подчеркивает пресс-служба.

Отмечается, что участникам карнавала необходимо не только придумать оригинальный костюм, но и вжиться в образ. Обладатели лучших нарядов получат призы. 18 октября можно пробежать две дистанции по горнолыжным трассам — ROSA GREEN TRAIL (8 км) и ROSA RED TRAIL (26 км).

"Участников пятого юбилейного Rosa Run ждут коллекционные медали, которые собираются в единое слово R-O-S-A", — заявили в пресс-службе.

Для групп поддержки участников будут организованы разнообразные мероприятия: захватывающие конкурсы, квесты, тематические вечеринки.