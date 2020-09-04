Система tax free будет способствовать росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, говорится в сообщении на сайте правительства.

Законопроект был разработан Минпромторгом. Документ предусматривает возможность перехода от пилотного проекта к масштабированию действия системы tax free на территории всей РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Переход к реализации системы tax free на территории России без ограничения количества магазинов и перечня мест их размещения возможен при условии ввода в эксплуатацию и отладки системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, индивидуальными предпринимателями, операторами tax free, ФТС и ФНС.

Законопроект также предусматривает снижение минимальной суммы покупки, с которой можно вернуть НДС, до 5 тыс. рублей (в рамках пилота — 10 тыс. рублей), а также возможность компенсации суммы налога при приобретении подакцизных товаров (алкогольной и табачной продукции).

На сегодняшний день в большинстве стран, в которых отмечается успешная реализация проекта по tax free, предусмотрена возможность компенсации суммы налога при приобретении алкогольной и табачной продукции. В Японии, более того, алкогольные товары выделяются в отдельную группу для популяризации собственных брендов и поддержки местных производителей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Снижение нижней границы суммы до 5 тыс. рублей также соответствует международным трендам: в большинстве стран величина порога покупки колеблется в диапазоне от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Пилотный проект по tax free стартовал в России с 10 апреля 2018 года. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ЦУМ, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов пилотного проекта было увеличено за счет включения магазинов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу (это Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург). Позже к пилоту подключился Великий Новгород.

Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).