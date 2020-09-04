Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с ОАЭ (Дубай) с частотой 2 рейса в неделю. "Аэрофлот" заявил, что возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября, они будут выполняться по пятницам и субботам.

"Несмотря на то, что правительство РФ пока только в общих чертах представило, как будет выглядеть авиасообщение с ОАЭ, туроператоры радуются, что смогут начать продажи. В Эмиратах высокий сезон стартует осенью, а отельеры, потерявшие основные турпотоки, давно ждут россиян", — сказала Тюрина.

Она отметила, что авиакомпании Flydubai и Emirates обещают в течение пары дней прояснить, как скоро можно будет поставить рейсы.

"Есть понимание, что пока речь идет исключительно о перевозке в аэропорт Дубай (DXB), а не Аль-Мактум. Разрешение также не касается Шарджи и Абу-Даби. То есть часть чартерных программ остается под вопросом. Но если проводить аналогию с Турцией, то к сезону, который начинается в двадцатых числах октября, туроператоры смогут пролоббировать чартерные программы", — сообщила Тюрина.

При этом некоторым туроператорам, по ее словам, достаточно и регулярных рейсов.

"В Дубай было много хорошей и недорогой регулярной перевозки. Билеты "Аэрофлота" из Москвы и обратно стоили 14 тысяч рублей. Есть также Flydubai, который летал в десяток городов России и Air Arabia. Поэтому некоторые туроператоры смогут обойтись без чартеров", — отметила эксперт.

По ее словам, турбизнес сейчас смущает отсутствие условий перевозки. "Если в случае с Грецией понятно, что с определенной даты можно перевозить по 500 человек, то информации по ОАЭ нет. Туроператоры рассчитывают на ясность хотя бы к двадцатым числам сентября", — сказала Тюрина.

Она отметила, что спрос на направлении есть: даже на карантине туристы активно интересовались турами в ОАЭ на октябрь-ноябрь. При этом возобновления прямого авиасообщения ждут не только в Москве, но и в крупных городах, таких как Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Краснодар, Минеральные воды.

Тюрина напомнила, что при въезде в ОАЭ все пассажиры проходят экспресс-тесты на коронавирус. Обязательным требованием также является страховка от COVID-19, но авиакомпания Emirates оформляет ее всем клиентам автоматически.

"В стране разрешено авиасообщение только с Казахстаном и Украиной. Основные потоки, которые формировали азиатские и российские туристы, пока изолированы. Поэтому отельеры очень ждут и хотят работать, инфраструктура не загружена", — заключила эксперт.