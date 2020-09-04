"По предварительному анализу собранных анкет можно говорить о том, что число туристов, которые намерены вернуться на отдых в Крым, будет как минимум на уровне прошлого года", — говорится в сообщении.

По данным министерства, "индекс удовлетворенности" туристов значительно вырос за последние три года. В 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60% людей, а в 2018 году — более 70% отдыхающих. В 2019 году ожидания от отдыха оправдались у 95% туристов, причем 21% из них отметили, что отдых превзошел ожидания. Более 95% опрошенных туристов выразили намерение вернуться на отдых в Крым.

Всего с начала курортного сезона 2020 года, который стартовал 1 июля, опрошены более 3 тысяч гостей, анкетирование будет продолжено до 1 октября. Анкеты должны показать уровень удовлетворенности отдыхом, ценами, популярность отдельных регионов, интерес к экскурсиям и т.д.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За два месяца в регионе отдохнули 3,5 млн человек, причем август показал рост на 15% по сравнению с прошлогодним показателем.