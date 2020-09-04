"Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте "Аэрофлота", — сказала она.

Как сообщалось, с 9 сентября "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Каир (частота — три раза в неделю), с 11 сентября — в Дубай (два раза в неделю).

О возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, приостановленного в марте на фоне пандемии коронавируса, правительство РФ сообщило накануне.

Россия приоткрыла международное пассажирское авиасообщение 1 августа: перевозчикам разрешили летать в Лондон, Анкару, Стамбул, Занзибар (Танзания), с 15 августа — в турецкие Анталью, Бодрум, Даламан, а также в Швейцарию. Правда, полеты пока возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. "Аэрофлот" возобновил рейсы в Лондон, Турцию и Женеву.