По словам заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой, фронтовые письма были единственной связующей нитью с родственниками во время войны и фактически являются летописью очевидцев событий.

"Фронтовые письма — уникальные документы, по которым можно читать историю нашей Победы, личную историю солдата, детали и сюжеты военной повседневности. "Солдатские письма. Читаем вместе" — это уникальный проект без срока давности, который будет обязательно продолжен", — отметила Гремякова на открытии выставки.

Проект стартовал в регионе 7 декабря 2019 года. С начала акции более сотни неравнодушных туляков передали в фонды музея письма, которые их родные и близкие отправляли с фронта. В основном это письма молодых солдат родителям, младшим братьям и сестрам. Но есть и необычные послания, которые командиры адресовали родителям и женам отличившихся бойцов.

Также в коллекции музея теперь появилось письмо, написанное бойцу на фронт. Это письмо от девушки ей незнакомому парню, который сохранил этот треугольник и прошел с ним четыре года войны. Вернулся домой, работал в Туле, обзавелся семьей, а письмо осталось в семейном архиве и теперь стало музейным предметом.

Экспозиция подготовлена Тульским военно-историческим музеем при поддержке Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества и организаторов "Бессмертного полка" в Туле и Тульской области.

Выставка будет работать до конца года. Планируется также, что будут организованы передвижные выставки фронтовых писем в районах области, в том числе в городах воинской славы.