"С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве", — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте мэрии.

Впервые проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности было запрещено указом мэра Москвы 16 марта 2020 года.

Речь шла о мероприятиях на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях и помещениях — с числом участников более 50 человек единовременно.

Позже, 25 марта, в Москве был введен запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая выставки на открытом воздухе и в помещениях, независимо от количества участников.