"Из-за закрытых границ часть сферы услуг, в первую очередь, индустрия гостеприимства, все еще не может вернуться к работе в полном объеме. Только за 1-е полугодие 2020 года Москва не досчиталась порядка 6 млн туристов, в сравнении с аналогичным показателем 2019 года падение превысило 50%: если в 2019 году за 1 полугодие к нам приехало 11,5 млн туристов, то в этом году цифра составила всего 5,5 млн", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, из-за этого бюджет города не досчитался порядка 35,6 млрд рублей поступлений.

"Тем не менее после снятия основных ограничений в Москве фиксируется рост внутреннего туристического потока. Только за июль в Москве уже побывало более 1,5 млн туристов из регионов РФ", — отметили в пресс-службе.

При этом, отметили в комплексе, сфера услуг показала быстрые темпы роста при выходе из карантинных условий, однако показатели прошлого года пока не достигнуты. Так, в июле 2020 года отставание от прошлогоднего показателя составило 3,5%, в июле — 6,2%.