"В 2020 году с учетом планомерного развития туристической инфраструктуры в регионе ожидался прирост турпотока по итогам первого полугодия, однако из-за пандемии мы не получили прироста. В результате, число туристов, посетивших курорты Карачаево-Черкесии, практически сохранилось на уровне прошлого года", — сказал Кнаматов.

В частности, по его словам, за I полугодие 2020 года курорты Карачаево-Черкесии посетили более 730 тыс. туристов, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Прогнозировать ожидаемый турпоток по итогам текущего года сложно, так эпидемиологическая ситуация в очередной раз может внести свои коррективы, добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в 2019 году курорты Карачаево-Черкесии посетили около 1,5 млн туристов. Специалисты прогнозировали, что в 2020 году курортные зоны республики посетят около 1,6 млн человек, что на 6%-7% больше, чем годом ранее.