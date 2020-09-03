Тем не менее, этот показатель лучше спада на 86,6%, отмечавшегося в первый месяц лета и обусловленного, в первую очередь, сокращением внутреннего авиасообщения в России и Китае, отмечается в сообщении ассоциации.

Открытие границ между странами Шенгенской зоны способствовало росту международного авиасообщения в Европе, однако другие регионы показали незначительные изменения по сравнению с июнем.

Загруженность рейсов в мире в июле составляла 57,9%, что является рекордно низким показателем.

"Кризис спроса сохраняется. Практически четверо из пяти авиапассажиров остаются дома — и отрасль остается в значительной степени парализованной", — заявил глава IATA Александр де Жюньяк, слова которого приводятся в сообщении.

"Открытие и последующее закрытие границ или снятие и повторное введение карантинов правительствами не вселяют уверенности ни в планировании поездок у многих пассажиров, ни в формировании расписания у авиакомпаний", — сказал он.

Международные пассажирские авиаперевозки в июле рухнули на 91,9% в годовом выражении (в июне падение достигало 96,8%). Загруженность рейсов составила 46,4% против 85,3% в июле прошлого года.

Внутренние авиаперевозки в июле упали на 57,5% (в июне — на 68%). В том числе в Китае трафик сократился на 28,4%, в России — на 17,7% (значительно улучшившись относительно падения на 58% в июне).

Загруженность внутренних рейсов в мире в позапрошлом месяце составила 63,3% по сравнению с 86,2% в июле 2019 года.