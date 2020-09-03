Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом (Каир) – 3 рейса в неделю, ОАЭ (Дубай) – 2 рейса в неделю и Мальдивами (аэропорт Велана) – 2 рейса в неделю. Туроператоры и турагентства назвали это решение долгожданной новостью.

По данным сервиса Туту.ру, спрос на авиабилеты по всем трем направлениям после объявления о возобновлении авиасообщения вырос в пять раз. "Однако пока сложно прогнозировать, каким будет реальный спрос на авиабилеты: он будет зависеть от многих факторов, среди которых цены на билеты, эпидемиологическая обстановка, требования к путешественникам и ограничениям в связи с пандемией во время и после поездки", — сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе сервиса Level.Travel, туры в Египет россияне стали искать в пять раз чаще, а в ОАЭ и на Мальдивы – в четыре раза.

"Открытие Египта стало приятной новостью для его преданных фанатов, но без появления прямых рейсов на курорты мало чем поможет массовому туризму. Перелет в Каир подразумевает длительный и изматывающий трансфер на побережье (в Хургаду или Шарм-эль-Шейх) и значительно увеличивает среднюю стоимость путешествия", — сообщили в компании.

Там уточнили, что в сентябре прошлого года подобные туры в Египет выбирали менее 1% туристов, средний чек составил 105 тысяч рублей.

"Если же говорить о Мальдивских островах, туры по этому направлению были и остаются дорогим премиальным продуктом: средний чек в сентябре прошлого года составил 269 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе.

А вот курорты ОАЭ в компании назвали в числе самых востребованных направлений массового организованного туризма в бархатный сезон. Так, в сентябре 2019 года в ОАЭ отправились 4% всех туристов Level.Travel, средний чек составил 108 тысяч рублей.