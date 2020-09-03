"У Ростовской области есть большой потенциал туристический. Один из вопросов, который мы обсуждали с губернатором, — это развитие туристического потенциала Таганрога и в целом Ростовской области. Для меня как сенатора Петербурга Таганрог тоже особое значение имеет, поскольку это город, основанный Петром (Первым — ИФ). Это была первая военно-морская база России. И город с замечательной историей", — сказала Валентина Матвиенко журналистам в четверг в ходе рабочего визита в Ростовскую область.

По ее словам, в Таганроге есть "над чем работать". В первую очередь, это касается ремонта дорог и общественного транспорта.

"Василий Юрьевич (Голубев, губернатор Ростовской области — ИФ) эти вопросы поднимает. Мы также будем стараться оказывать помощь и содействие и в вопросах трудоустройства, и возможностей для посещения гражданами России Таганрога и других памятных исторических мест. Мы сейчас большое внимание уделяем в целом развитию внутреннего туризма. И здесь Ростовская область может стать одним из лидеров", — подчеркнула Матвиенко.