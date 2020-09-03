"В рамках плана по восстановлению туризма Доминиканская Республика с 15 сентября отменит требование справок на коронавирус по прибытии. Вместо этого туристам предложат бесплатные страховки от COVID-19, которые будут действовать до декабря", — пишет портал.

Как отмечается, страховка покроет расходы на тестирование, а также расходы на тот случай, если путешественник заболеет коронавирусом, или ему понадобится карантин.

С 15 сентября Доминикана также откажется от массового тестирования прибывающих путешественников. Туристов в аэропортах будут выборочно проверять на COVID-19.

"План правительства направлен на минимизацию последствий пандемии и восстановление турсектора. Он также предусматривает инвестиции в размере $35,1 млн, кредитную и иную помощь турбизнесу", — пишет портал.

В 2019 году Доминиканскую республику посетили около 8 млн иностранных туристов, из них почти 200 тыс. — россияне.