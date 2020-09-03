"Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании", — уточнила Спивакова.

Ранее в четверг правительство РФ сообщило о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, приостановленного в марте на фоне пандемии коронавируса. "Аэрофлот" после этого заявил, что работает с авиационными властями ОАЭ, Мальдив и Египта по вопросу возобновления регулярных рейсов. Обсуждаются слоты, уточняются вопросы расписания и безопасности, говорили в компании.