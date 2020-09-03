"Министерство транспорта и связи готовит изменение в закон, в соответствии с которым от пассажиров, прибывающих в Финляндию из-за рубежа по воздуху или морю, начнут требовать отрицательный тест на коронавирус", — передает Yle.

Новые правила могут вступить в силу 7 сентября и будут действовать до конца года или дольше.

Ранее глава МВД Финляндии Мария Охисало заявила, что политика страны по пограничному контролю – жесточайшая в Европейском Союзе, поскольку Финляндия хочет сохранить относительно благоприятную эпидемиологическую обстановку.

Сейчас въехать в Финляндию могут пассажиры из Италии, Венгрии, Словакии, Эстонии и Литвы. Среди стран, не входящих в Евросоюз, в "зеленый список" входят Грузия, Руанда, Южная Корея.