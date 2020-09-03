"Туристический сезон в Анталье начался поздно, но он набирает обороты. В августе Анталья приняла 336,4 тыс. туристов из России, 172,1 тыс. – из Украины и 75,5 тыс. – из Великобритании", — пишет издание.

Всего за восемь месяцев 2020 года популярный курортный регион посетило 1,56 млн путешественников. Как отмечает газета, по итогам года в Анталье ожидают 3,5-4 млн гостей.

"Количество рейсов растет день ото дня, прилетают туристы почти из всех стран. В августе большой вес имели российский и украинский рынки, а вот немецкий не оправдал ожиданий. Сезон будет длиться еще два месяца, пока все идет очень хорошо", — пишет издание.

Газета также отмечает, что в Анталье туристы подвергаются меньшему риску заразиться COVID-19, чем, например, в странах Европы. Благодаря принятым мерам путешественники находятся в безопасности "от аэропорта до отеля".

Прямые авиарейсы в Анталью возобновились 10 августа из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже к ним добавились Казань, Новосибирск и Калининград. Как считают туроператоры, турпоток из России мог бы быть гораздо больше, если бы не ограничение числа аэропортов вылета.

В среду пресс-служба аэропорта "Домодедово" сообщила, что пассажиропоток в Турцию в последнюю неделю августа на 23% превысил показатели того же периода 2019 года.

Турция рассчитывает принять в этом году более 12 млн иностранных туристов. В 2019 году ее посетило 45 млн зарубежных гостей, из них свыше семи миллионов – россияне.