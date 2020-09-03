"Речь идет о двух больших ангарах бывшего немецкого военного аэродрома "Нойтиф" на Балтийской косе. Приказом региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия бывшие военные сооружения включены в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время проводится работа по установлению историко-культурной ценности ангаров для последующего принятия решения в придании им статуса объектов культурного наследия. Также намечены мероприятия по разработке проектов границ территории данных объектов.

"Решение Службы обусловлено просьбой общественных организаций, считающих необходимым сохранить на Балтийской косе бывшие ангары как объекты туристической достопримечательности. Основные сооружения бывшего аэродрома являются частной собственностью, и владелец приступил к сносу одного из ангаров. Эти действия носят уведомительный характер и не подлежат согласованию с органами исполнительной власти, новый же статус запретит проведение этих работ", — отметил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, инициатором придания военным ангарам статуса объектов культурного наследия является руководитель общественной организации и музейного комплекса "Старый люнет" Валерия Надымова. По ее словам, эти огромные сооружения, связанные с историей авиации, уже многие годы являются объектом туристической привлекательности Балтийской косы. В год здесь бывают до 100 тыс. человек.

Немецкий аэродром "Нойтиф" был построен в 1939 году для базирования гидросамолётов и самолётов с колёсным шасси. После окончания Второй мировой войны он стал использоваться авиацией Балтийского флота для базирования гидросамолетов. В 1995 году воинская часть была расформирована, аэродром заброшен. Его объекты постепенно разрушаются и растаскиваются населением. Часть капитальных строений, в частности ангары для самолетов, были проданы частному лицу.

При этом военные неоднократно говорили, что намерены вернуться на этот аэродром, большая территория которого принадлежит Минобороны. Именно на этом основании аэродром и ангары не получили статуса объектов культурного наследия.