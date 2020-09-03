В среду стало известно, что Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября. Въезд будет возможен через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона при наличии ПЦР-теста на коронавирус и брони отеля.

На первом этапе Греция готова принимать до 500 россиян в неделю, решение об открытии границ будет действовать до 21 сентября.

"Туристы услышали только одну фразу – Греция открыта. Турагентства приняли шквал звонков, но предложить им по-прежнему нечего, поскольку есть множество "но", — рассказала Тюрина.

По ее словам, перевозчикам невыгодно поднимать борта всего на две недели. Также не имеет смысла на короткий срок открывать отели, выводить персонал ради незначительного количества российских туристов, тем более в конце сезона.

"Официальных заявлений российской стороны об открытии авиасообщения пока нет. Соответственно, нет и регламента, в котором прописано, какие категории граждан и на каких условиях могут летать в Грецию, каким авиакомпаниям и из каких городов разрешат вылеты, возможно ли поставить чартеры", — отметила эксперт.

Кроме того, непонятно, как технически будет происходить отбор 500 человек, которые смогут въехать в Грецию в течение недели.

"При заполнении за день до прибытия специальной формы (PLF), где надо указывать аэропорт вылета, адрес отеля и другую информацию по туру, можно неожиданно оказаться тем самым 501-м туристом. Тогда ПЦР-тест пропадет, а билеты и отель придется перебронировать", — заметила Тюрина.

Она напомнила, что с Израилем у греков была похожая история: израильские операторы подняли самолеты, но не смогли их загрузить, поэтому чартеры сняли. И теперь в Грецию едут из Израиля немногочисленные самостоятельные туристы.

"Открытие Греции будет иметь смысл, если сроки въезда для россиян продлят хотя бы до середины октября и без лимита по количеству туристов. Время есть, на греческих островах можно купаться до конца октября", — сказала эксперт.

По ее мнению, крупных туроператоров не устроят даже расширенные до 1200 человек в неделю квоты на туристов, поскольку им интересно поставить самолеты. "По всей видимости, вначале полетят только регулярные рейсы, и то в сокращенном объеме. Надеемся, что вскоре направление откроют без каких-либо ограничений", — заключила Тюрина.