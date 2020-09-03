"Одна из самых пострадавших в период временных ограничений отраслей экономики — столичная индустрия гостеприимства, терявшая за май и апрель до 90% прошлогоднего оборота, активно восстанавливается. Рост оборотов отрасли в июле к предыдущему месяцу составил 110%, в августе — 38%, и достиг 39,65 млрд рублей", — сказал Ефимов.

При этом, по его словам, динамика роста гостиничного сектора в августе составила 27%, туристических агентств — 39%.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, говорить о полном восстановлении туристической отрасли до уровня очень успешного для этого сектора 2019 года пока рано.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обороты отрасли восстановились лишь на 46%. При этом меры поддержки наиболее пострадавших отраслей в Москве, в список которых вошла индустрия гостеприимства, а также федеральная программа субсидирования поездок по стране вывела отрасль на позитивную траекторию развития", — сказал Прутов.

Он отметил, что с ростом турпотока в Москву, в том числе иностранного, а также по мере постепенного открытия зарубежных туристических дестинаций для москвичей можно ожидать восстановления до уровня прошлого года загрузки гостиниц и выручки турагентств.