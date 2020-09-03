"Uzbekistan Airways рада сообщить о поэтапном возобновлении авиасообщения на регулярной основе с 4 сентября", — говорится в сообщении.

В частности, организованы рейсы в Дубай, Франкфурт-на-Майне, Стамбул, Алма-Аты и Бишкек.

По данным перевозчика, пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан рейсами Uzbekistan Airways из вышеуказанных городов, должны будут представить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР на английском или русском языке, действительную не более 72 часов до вылета рейса.

Пассажирам, прибывающим регулярными рейсами из Германии, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Турции, при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, необходимо будет пройти термометрию и заполнить анкету с обязательством на 14-дневную самоизоляцию по месту жительства.

Граждан, у которых по прилету будут наблюдаться повышенная температура или иные симптомы, обследуют в аэропорту Ташкента. Пассажиры с положительным результатом теста ПЦР будут госпитализированы для лечения, добавили в пресс-службе.

Власти Узбекистане начали смягчать карантин по коронавирусу с 15 августа. В частности, были отменены ограничения на движение автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение, возобновлена работа музеев, парикмахерских, объектов общественного питания на открытом воздухе, а также санаториев, гостиниц, детских оздоровительных лагерей. С 20 августа открылись вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны. С середины сентября в республике планируется возобновить занятия в школах.