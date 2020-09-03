Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом (Каир) — 3 рейса в неделю, ОАЭ (Дубай) — 2 рейса в неделю и Мальдивами (аэропорт Велана) – 2 рейса в неделю.

"Это очень долгожданная новость, рынок был в ожидании с марта. Но смущает объем перевозки – два рейса в неделю в ОАЭ и Мальдивы, этого мало. И нас волнует вопрос, какого числа стартуют полеты. Авиакомпаниям обычно достаточно 2-3 дней, чтобы начать перевозку. В ближайшие день-два все станет известно", — рассказал генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

Аналогичное мнение выразил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"В Эмираты рынку нужны не два рейса в неделю, а 102. И не только из Москвы, а из 30 городов России, в первую очередь, из миллионников. На Мальдивы в сентябре двух рейсов достаточно, но с октября тоже будет мало", — сказал он.

По мнению Мкртчяна, сентябрь можно считать месяцем для разгона: чтобы первые туристы полетели по этим направлениям, рассказали, что все хорошо. А в октябре начнется высокий сезон – и к этому времени может быть увеличено число рейсов и городов, если "тестовые" полеты пройдут удачно.

"Что касается открытых направлений, то Мальдивы – это круглогодичный и самый безопасный на сегодня отдых. Острова изолированы, новых случаев коронавируса там почти нет. Эмираты – тоже направление зимнего отдыха, и они сравнительно недалеко от России. Хорошие гостиницы сейчас там стоят недорого", — рассказал Арутюнов.

А вот открытие Египта эксперты оценили сдержанно.

"Все ждали открытия курортов, а разрешили только Каир. По сути, он нужен бизнесменам, дипломатам. Потому что добираться оттуда до курортов крайне затратно и неудобно. Египет был популярен как направление бюджетного отдыха, но в данных условиях дешевизны не будет даже близко", — заключил Мкртчян.