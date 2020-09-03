В мае с целью поддержки российского авиапрома властями была одобрена программа поставки Red Wings в лизинг в течение нескольких лет 60 "суперджетов". В том числе она получит 30 из 59 лайнеров, которые находятся у производителя — "Объединенной авиастроительной корпорации" — в разной степени готовности. Еще 30 планируется построить специально для Red Wings.

31 августа авиакомпания подписала с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК, принадлежит Минтрансу) контракт на поставку первого самолета. Это позволило открыть продажи билетов из Екатеринбурга с 15 сентября в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград, рассказал Ключарев. В четверг ГТЛК сообщила, что уже передала первый SSJ-100 Red Wings. Еще два самолета она поставит перевозчику в первой половине сентября, тогда планируется открыть продажи билетов с 24 сентября из Екатеринбурга в Воронеж, Махачкалу, Красноярск, Ноябрьск, Оренбург и Кемерово. Последующие SSJ-100 будет поставлять "ПСБ лизинг", уточнил Ключарев.

"Екатеринбург сам по себе один из крупнейших и наиболее развитых городов России. И он расположен на границе европейской и азиатской частей страны, то есть на перекрещении всех возможных воздушных путей. Это выгодное географическое расположение для транзитного узла между различными частями страны, для полетов с востока на юг и юго-запад, с востока в центр и на северо-запад. Все оптимальные маршруты проходят через Екатеринбург. Плюс аэропорт "Кольцово" крайне позитивно и конструктивно настроен в отношении этого проекта. К 2022-2023 гг. мы собираемся довести группировку "суперджетов" в Екатеринбурге до 20 штук, также там будут базироваться к этому времени и 4-5 среднемагистральных самолетов семейства Airbus 320 для того, чтобы обеспечить полноценную хабовую трансферную модель — для тех направлений", — объяснил Ключарев выбор Екатеринбурга. Уже в 2021 году планируется летать из "Кольцово" по 34 российским направлениям, включая Москву и Сочи (в них полеты выполняются на Airbus и до старта программы SSJ-100).

"Кольцово", таким образом, станет первым региональным аэропортом, где будет больше одной базовой авиакомпании, отмечают "Ведомости". Сейчас там уже базируется один из крупнейших перевозчиков страны — "Уральские авиалинии". Ключарев считает, что конкуренции с "Уральскими авиалиниями" не будет: у этого перевозчика немного стыковочных рейсов в Екатеринбурге, большинство рейсов он выполняет point-to-point и в меньшей степени рассчитан на трансферных пассажиров. Скорее, Red Wings и "Кольцово" будут конкурировать за трансферных пассажиров с S7 Airlines и аэропортом Новосибирска "Толмачево". S7 как раз успешно развивает "Толмачево" как транзитный хаб, и модель Red Wings будет схожа с их моделью, говорит Ключарев. Но Екатеринбург географически удобнее расположен, чем Новосибирск, для связи между собой разных регионов России, добавляет он. Представители S7 и "Уральских авиалиний" от комментариев отказались.

Red Wings через "Объединенную авиастроительную корпорацию" контролирует госкорпорация "Ростех". По данным Росавиации, сейчас парк Red Wings включает 15 Airbus A320/A321 (базируются в "Домодедово"), а также четыре Ту-204 и один SSJ-100. Российские самолеты предположительно были переданы Red Wings занимающейся VIP-перевозками авиакомпании "Русджет". В феврале представитель Red Wings говорила "Интерфаксу", что компания собирается развивать перевозки в бизнес-сегменте и "эскадрилью бизнес-авиации составят самолеты российского производства в VIP-компоновке".