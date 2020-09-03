"Прогноз на конец августа по развитию ситуации, который Аналитический центр давал 11 мая с учетом открытия основных сфер курортного и туристического бизнеса, совпал примерно на 80-90%. Новый прогноз подготовлен исходя из данных реальной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым", — подчеркнул проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин, которого цитирует пресс-служба вуза в четверг.

"Активно инфицированные — это общее количество позитивных минус выздоровевшие", — сказал он "Интерфаксу", уточнив, что данные брались на конец августа, примерно неделю назад.

По прогнозу ученых ведущего вуза полуострова, число пиковых госпитализаций к концу осени может увеличиться до 1 тыс. 300., общее количество летальных исходов достигнет 100.

Эксперты утверждают, что при снижении индекса передачи возбудителя до показателей 1,0-1,1 (сейчас 1,3) пиковое количество госпитализаций не превысит 1 тыс.

"Ситуация развивается таким образом, что всем надо привыкать жить в условиях новой коронавирусной инфекции длительное время и воспринимать ее как ещё одно тяжелое инфекционное заболевание, но не смертельное для абсолютного числа заболевших. Особого внимания заслуживает группа пациентов преклонного возраста и с осложненным коморбидным фоном", — добавил Кубышкин.

Ученые КФУ рекомендуют сохранять противоэпидемические мероприятия, в первую очередь касающиеся социального дистанцирования, объемы тестирования в количестве не менее 3 тыс. тестов в день, а также увеличить при необходимости объемы домашней изоляции контактных лиц и больных с легкими и бессимптомными формами.

По данным властей Крыма, с начала эпидемии в регионе зарегистрировали более 2,5 тыс. случаев ковида: 1,7 тыс. пациентов выздоровели, умер 31 человек.