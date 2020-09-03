Новый формат фестиваля off-line позволит органично соединять живые выступления театральных коллективов перед зрителями на сцене с современными технологическими решениями — видеотрансляциями спектаклей национальных театров, отмечает пресс-служба.

Так, на двух больших экранах на эспланаде зрителям покажут фрагменты спектаклей одиннадцати театров России. Еще три творческих коллектива — Пермский академический "Театр-Театр", Пермский академический театр оперы и балета, Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн" — выступят перед пермскими зрителями вживую прямо на площади.

"Мы начинаем новую историю "Театральной России" с выхода к людям и изменения формата на off-line. Все это делается для того, чтобы зритель, несмотря на временные сложности с пандемией, смог быстрее вернуться в театр, и мы снова задышали полной грудью жизнью театрального искусства", — сказала генеральный продюсер проекта "Театральная Россия" Эльмира Щербакова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что проведение мероприятия на эспланаде в Перми позволит обеспечить соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.