"В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что послабления вводятся и для иностранцев — "они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России".

Решение о смягчении режима ограничений принято по итогам рассмотрения обращений граждан, поступивших в правительство, информирует пресс-служба.