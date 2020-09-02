Этот знаменитый художник Золотого века фламандской живописи изменил искусство голландского портрета, стараясь отходить от условностей и передавать индивидуальность героев его картин.

Влияние Халса простирается далеко за пределы XVII века: ему подражали художники и в XIX столетии. Он стоял во главе огромной художественной школы, и в Эрмитаже хранятся работы как самого мастера, так и живописцев его круга — Франса Халса-младшего, Дирка Халса и Яна Моленара.

Об этих уникальных полотнах расскажет сотрудник Научно-просветительного отдела Полина Сенькина.