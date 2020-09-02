"Сейчас от Удмуртии подано до десяти заявок на получении субсидий в Ростуризм на строительство в том числе глэмпингов в 2021 году", — сказал Свинин.
Он уточнил, что глэмпинги должны появиться в местах традиционного отдыха гостей республики – таких, как архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай".
Свинин отметил, что заявки на строительство глэмпингов в регионе поданы не только от предпринимателей Удмуртии, но и других регионов, в том числе Москвы и Тюменской области.
Сегодня в 18:01
Десять глэмпингов планируют открыть в Удмуртии в 2021 году
ИЖЕВСК. 2 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ – В Ростуризм подано десять заявок на создание глэмпингов в Удмуртии, сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин журналистам в среду.
"Сейчас от Удмуртии подано до десяти заявок на получении субсидий в Ростуризм на строительство в том числе глэмпингов в 2021 году", — сказал Свинин.