"Сейчас от Удмуртии подано до десяти заявок на получении субсидий в Ростуризм на строительство в том числе глэмпингов в 2021 году", — сказал Свинин.

Он уточнил, что глэмпинги должны появиться в местах традиционного отдыха гостей республики – таких, как архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай".

Свинин отметил, что заявки на строительство глэмпингов в регионе поданы не только от предпринимателей Удмуртии, но и других регионов, в том числе Москвы и Тюменской области.