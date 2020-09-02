"Одно из любимых блюд русской кухни у китайцев – уха, рыбный суп. При этом самое яркое впечатление на них производит борщ. В Китае тоже есть борщ, название которого так и переводится, "русский суп". Кроме того, китайцы любят блины и жаркое", — рассказал он в видео на YouTube-канале туристической ассоциации "Мир без границ".

Он добавил, что самое подходящее блюдо для китайских туристов в России – шашлык, который они едят с пивом. От китайского он отличается размерами – русский намного больше. Также китайцы любят калмыцкую кухню.

"Но есть блюда, которые совсем не нравятся китайским туристам. В первую очередь, это окрошка – на кефире или квасе. Ее вкус очень непривычный. Также это холодец, сало – оно такое жирное, что проглотить невозможно. Кроме того, это пельмени, поскольку их едят со сметаной, которой в Китае нет, а еще вареники с вишней", — рассказал эксперт.

Россию в 2019 году посетили 1,2 млн организованных туристов из КНР, это на 12% больше, чем годом ранее.