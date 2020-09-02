«Преобразовать координационный совет по развитию туризма в Российской Федерации в правительственную комиссию по развитию туризма в Российской Федерации. Утвердить прилагаемое положение о правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации», — говорится в документе.

«Правительственная комиссия является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных, научных и других организаций по вопросам разработки и реализации основных направлений государственной политики в сфере туризма, включая вопросы межбюджетных отношений, осуществления капитальных вложений в целях реализации в субъектах Российской Федерации национальных проектов, федеральной адресной инвестиционной программы, иных государственных программ», говорится в тексте положения о комиссии.

В ее основные задачи, согласно документу, также входит подготовка предложений по совершенствованию нормативного законодательства в сфере туризма.

«Комиссию возглавляет председатель комиссии – заместитель председателя правительства Российской Федерации, на которого возложена координация работы федеральных органов исполнительной власти по вопросам государственной политики в сфере туризма», — говорится в документе.

В состав органа войдут главы или заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сферах, относящихся к ведению комиссии, а также главы регионов РФ.

26 августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что координационный совет по развитию туризма в РФ возобновляет деятельность в рамках работы над национальным проектом в сфере туризма, которую ведет Ростуризм. Он также заявил, что состав совета будет обновлен: в него войдут главы всех субъектов Российской Федерации, представители бизнеса и общественных организаций.

Как отметил Чернышенко, цель национального проекта – определить приоритеты для развития внутреннего туризма, синхронизировать действующие программы и новые проекты, обеспечить контроль и координацию его участников.

Координационный совет по развитию туризма в РФ был создан в апреле 2019 года.