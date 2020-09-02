Опорным объектом кластера станет сам музей-заповедник "Костенки". В планах — строительство на территории крепости, смотровых площадок, площадки воссоздания жизни первобытных людей, а также пристани. Эти объекты будут включены в туристические маршруты.

Также планируется создание визит-центра и научно-исследовательского блока.

Отмечается, что для работы над созданием кластера сформирована группа с участием представителей органов власти, а также экспертов в области археологии и истории.

Государственный музей-заповедник "Костенки" расположен в Хохольском районе Воронежской области. На территории историко-культурного археологического комплекса расположены стоянки человека эпохи верхнего палеолита. Фонды музея представляют собой коллекции каменных и костяных орудий, произведений искусства. Сам музей построен над древним жилищем человека, сооруженным из костей мамонта, возраст которого более 20 тыс. лет.