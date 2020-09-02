"Перед запуском чартеров мы анализируем туристический потенциал региона. Важно наличие качественных отелей и транспортных компаний. В субъектах РФ должны быть партнеры, которые имеют опыт качественного оказания услуг туристам", — сказал заместитель гендиректора TUI Россия Александр Сирченко на выставке "Знай наше".

Он добавил, что TUI в течение нескольких лет анализировал, как развивается Бурятия, перед тем, как поставить туда чартеры. Кроме того, на направлении изначально продавались туры с регулярной перевозкой.

"Перед тем, как поставить окончательно чартер, мы отправляем на место передовую группу, которая с учетом требований сотрудничества оценивает все отели, автобусы, услуги для туристов. Если условия не соответствуют – мы просим их доработать", — отметил Сирченко.

Заместитель генерального директора Anex Tour Яна Муромова, в свою очередь, заметила, что основное условие для постановки чартеров – спрос.

"Есть направления, на которых даже избыток полетной программы не заставит туроператоров ее сократить. Например, Турция – туда туристы в любом случае полетят. Поэтому здесь все зависит от того, насколько раскручен регион, насколько желанны туда поездки", — рассказала она.

Муромова добавила, что в принятии решения о постановке чартеров по России туроператоры также руководствуются активностью самих регионов и их готовностью взаимодействовать с туроператором от начала до конца.

"Безусловно, важна и работа принимающих компаний – они должны быть готовы на высоком уровне принимать туристов и поддерживать их в случае проблем. Другой важный для нас фактор – лояльность бизнеса. Необходимо наличие отельной базы с собственной инфраструктурой, которая будет отвечать всем потребностям гостей – чтобы было хорошо и обычным туристам, и детям, и парам", — отметила она.

В то же время в некоторые регионы, по мнению экспертов, бессмысленно ставить чартеры, так как регулярные рейсы туда обходятся дешевле. Это может быть связано с большим объемом перевозки либо с тем, что на направлении есть субсидируемые государством тарифы.

В 2020 году туроператоры впервые организовали чартеры в регионы России, куда раньше не предлагалось таких программ. Это Бурятия, Хакасия, Калининградская область.