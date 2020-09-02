"Крупные объекты выполняют требования антитеррористической защищенности, мелкие — мини-гостиницы и средства размещения до 100 человек — не выполняют", — сказал Томиков в ходе онлайн-пресс-конференции в Симферополе в среду.

"Человек, настроенный совершить диверсию или террористический акт, может беспрепятственно проникнуть на объект, либо заложить взрывное устройство. Для собственников гостиниц первоочередная задача — обеспечить безопасность отдыхающих. Законодательством предусмотрены штрафы за неисполнение требований антитеррористической защищенности", — заявил он.

По словам замруководителя аппарата Антитеррористической комиссии Крыма, в регионе "в серую" работают несколько тысяч туробъектов.

"У нас очень много объектов размещения. Официально зарегистрированных более тысячи, неофициальных — проводятся (Минкурортов Крыма — ИФ) рейды по их выявлению — данные приближаются к пяти тысячам объектов", — отметил Томиков.