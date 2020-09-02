"Апрель по сравнению с мартом упал на 77%. Angelo простоял все лето с невостребованными конференц-площадями", — сообщила в ходе пресс-конференции генменеджер Angelo by Vienna House Екатеринбург Ольга Акимова.

По ее словам, загрузка отеля в апреле-мае составила 23%, в июне — 32%, в июле и августе 50% и 54% соответственно против 71-73% в июле-августе 2019 года.

Гостиничный рынок Екатеринбурга в апреле-мае показал загрузку в районе 10-12%, в июле — 17-20%, в августе — 43-45%.

"Если сравнивать эти данные с 2019 годом, когда загрузка была от 60% до 70%, то, конечно же, падение налицо, и мы понимаем, что до восстановления привычного спроса еще расти и расти. Но август показал уверенный рост загрузки в связи с приездом индивидуальных гостей с туристскими целями, партийных групп, групп болельщиков", — отметила Акимова.

По ее словам, кадровая проблема — одна из самых актуальных сегодня в гостиничной сфере.

"Отток профессиональных кадров в другие отрасли из-за страха потерять доход привел к тому, что набор линейных сотрудников по таким категориям, как мойщики, повара и официанты, осуществляется еще тяжелее, чем до пандемии. Особенно в августе в связи с открытием в Екатеринбурге ресторанов. Сегодня никто не хочет идти в отрасль, когда непонятно, будет ли вторая волна (пандемии — ИФ) или нет", — сказала Акимова.

По оценке гендиректора USTA Management (в управлении несколько отелей Екатеринбурга, загородные отели в Свердловской и Челябинской областях) Тамары Клишиной, местный рынок гостиничных услуг в апреле сократился на 80%.

"Мы ощутили на себе катастрофическое падение, закрыли некоторые отели. Постепенно, когда рынок начал восстанавливаться, начали открывать их в июне. При этом загородные отели чувствовали себя превосходно, в связи с тем, что границы были закрыты, гостям было некуда деваться, и показатели по услугам проживания били все рекорды (загрузка практически 100%)", — отметила она.

Также, по ее словам, в период пандемии оказались востребованными апартаменты.

По данным руководителя Ассоциации малых гостиниц и хостелов Владимира Окунькова, из-за пандемии в Екатеринбурге закрылось 30 хостелов.

"По нашей статистике, у нас было 80 хостелов, теперь их 50. Многие хостелы переформатировались на одно-двухместное расселение", — отметил он.

Он добавил, что малые средства размещения в основном находятся в аренде. "Там, где арендодатель — частник, с ним договориться о скидках проще, а когда речь о муниципальном или даже федеральном имуществе, там нет никаких каникул и скидок, есть только отсрочка", — отметил Окуньков.

По мнению участников рынка, полностью отрасль восстановится в 2021-2022 году.

"Если не начнется вторая волна пандемии, количество заразившихся коронавирусом будет постепенно сокращаться, разрешат проводить мероприятия, то рынок к концу года восстановится на 60-70% относительно прошлого года. "Полное восстановление — конец следующего года", — считает Клишина.

В свою очередь Акимова сообщила, что прогноз по конгресс-отелю Angelo — увеличение загрузки с 65% в сентябре до 71-75% в декабре. "Забронировано достаточно большое количество event-мероприятий, и мы уверены, что у нас увеличится групповой сегмент. Осторожное восстановление корпоративного сегмента тоже дает нам надежду на такой прогноз. Что касается восстановления отрасли, то прогнозы по восстановлению на следующий год составляют от 60% до 80% от уровня 2019 года", — отметила она.

По словам Окунькова, к концу года загрузка малых средств размещения на уровне 40% — "хорошее пожелание". Полного восстановления рынка можно ожидать через 1-2 года.