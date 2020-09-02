Режим повышенной готовности в крае продлен до 00:00 мск 18 сентября. В регионе по-прежнему запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется масочный режим в транспорте, при нахождении в закрытых помещениях, отмечается в сообщении.

Жителям старше 65 лет, а также гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, диабетом и другими хроническими заболеваниями предписано соблюдать режим самоизоляции. По информации регионального оперативного штаба, с момента начала пандемии коронавирус подтвердился у 11382 жителей края. На сегодняшний день 9377 пациентов полностью выздоровели, умерли 187 человек.